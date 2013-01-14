欧元债市: 西班牙公债收益率攀升,交易商为公债标售做准备

* 西班牙10年期公债收益率再度跳升至5%之上

* 交易商为新债供应预留空间

* 德债在深跌后反弹,跌势可能并未结束

路透伦敦1月14日 - 西班牙和意大利公债周一走低,德债上扬,近期风险较高的欧元区资产的涨势消退,主要原因是新债标售在即,和技术性卖盘.

市场出脱大量上周购买的收益率较高资产,但市场人士称,这并不表示买入公债并长期持有的终端投资者的人气发生重大改变.

"我们未见投资者快速撤出或买入其他资产的迹象.这更可能是交易商为本周稍后的新债供应做准备,"一位交易员称.

西班牙10年期公债 是受市场走势逆转影响最大的券种,收益率再度攀升至5%之上,报5.06%,日内上扬17个基点.

周四,西班牙将标售2015和2018年到期的公债,还将发售2041年到期的长债.预计西班牙将把公债发行向可能受到央行购债计划支持的较短期公债方向调整.

意大利也宣布将发行新的15年期公债,为逾两年来首次,以测试市场对较长期公债的胃纳.

10年期意大利公债收益率 攀升7个基点,报4.19%.

德债期货 也抹去在12月28日触及峰值后录得的349个跳动点跌幅的一部分,上扬46个跳动点,收报142.77.

欧元区工业产出意外回落给投资人买入避险德债,并对上周西班牙和意大利公债大涨获利了结的进一步理由.

欧元区11月工业生产较上月回落0.3%,预期为增长0.1%,为欧元区经济面临挑战的最新迹象.