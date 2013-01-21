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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 18:30 BJT

欧元债市: 德债期货扩大跌幅,日内下跌40个跳动点至142.92

路透伦敦1月21日 - 德债期货 周一在成交清淡中扩大跌幅,美国共和党高层周五表示,他们准备将政府借款权限延长三个月,而且不要求奥巴马立即削减支出.

德债期货扩大跌幅,日内最新下跌40个跳动点报142.92.(完)

(编译 李春喜; 审校 田建华)

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