欧元债市:西班牙和意大利公债反弹,但政治风险上升令后市仍料波动

* 西班牙和意大利公债收益率下滑,周一遭抛售

* 政治风险上升令后市仍料波动

* 德国公债收益上涨应有助于标售顺利

路透伦敦2月5日 - 西班牙和意大利公债周二在周一大跌后反弹,显示可能是震荡期的开局.分析师预计政治不确定性将令市场走势波动.

两国公债收益率下滑,因市场消化困扰西班牙首相拉霍伊的贪腐丑闻以及意大利大选的不确定性升温等因素.

西班牙10年期公债收益率 跌8个基点,报5.37%,意大利10年期公债收益率 收益率跌3.3个基点,报4.45%.

周一,两国公债收益率大涨20个基点,其公债遭遇欧洲央行承诺购债安抚市场以来最严重抛售.

但分析师表示未来几周交投可能更为反复.

二线公债表现改善缓和对德债的需求.德债期货 跌约半大点,至142.23,回吐周一多数升幅.

根据周二公布的企业调查,欧元区经济已有改善,调查显示企业对未来看法更加乐观,1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.

交易商表示,德债收益率全面上升可能有助于确保周三五年期公债标售顺利完成.(完)

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