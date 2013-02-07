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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 18:05 BJT

欧元债市: 德债期货跌至盘中低点,因西班牙标债获稳健买需

路透伦敦2月7日 - 德债期货 周四跌至盘中低点142.32,日内跌22个跳动点,之前西班牙标债获得稳健买需,且规模超目标.

泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数 则上涨0.1%.(完)
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