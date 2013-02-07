欧元债市:债务协议令爱尔兰公债收益率回到危机前水准

* 爱尔兰同欧洲央行达成债务协议后,爱尔兰公债大涨
* 德拉吉讲话淡化货币市场利率上升的影响
* 欧洲央行称将监控欧元强势对经济的冲击
* 市场将其解读为基调软化,德债上扬
路透伦敦2月7日 - 爱尔兰公债收益率周四下滑至全球金融危机之前的水准,此前爱尔兰同欧洲央行达成债务协议,未来10年的借款需求降低.
在欧洲央行总裁德拉吉淡化货币市场利率上升的影响,并表示央行将监控欧元强势后,德债收益率大跌.
爱尔兰同欧洲央行达成的协议将减轻爱尔兰为救助银行体系而背负的债务负担,使爱尔兰有望结束对救助资金的依赖,并走出债务危机.
根据路透数据,2020年10月到期的爱尔兰公债收益率 低见3.952%,为次贷危机开始前2007年初以来爱尔兰10年期公债收益率的最低水准.
短债收益率也下滑,根据数据监控商Markit,爱尔兰公债违约担保成本减少,五年期信贷违约互换成本降低17个基点,报143基点.
评等较低的西班牙公债收复稍早失地,因公债标售需求强于预期,10年期公债收益率 跌2个基点,报5.42%.
意大利10年期公债收益率 收益率升3个基点,报4.58%.
在欧洲央行维持利率不变后,德拉吉表示,将监控欧元不断上涨对经济的冲击,并警告不要过分解读欧元隔夜银行拆款利率Eonia 上涨的影响.
10年期德债收益率 跌2.2个基点,报1.609%,两年期德债收益率 跌3.4个基点,报0.177%.RBS的利率策略师Harvinder Sian称,两年期德债收益率可能在短期内因德拉吉讲话回落约10个基点.(完)
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(编译 李军; 审校 母红)