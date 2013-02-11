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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 02:33 BJT

欧元债市: 意大利及西班牙的政治风险拖累两国公债下跌

路透伦敦2月11日 - 意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周一上涨,且预期将进一步上升,因忧虑在意大利本月将进行的选举中,没有政党能赢得绝大多数议席,且担忧西班牙的腐败丑闻.

投资人重新忧虑政治不确定性,促使其在欧元区二线公债在欧洲央行公布新的购债计划带动下上涨六个月后获利了结.

在意大利,前意大利总理贝鲁斯柯尼在民意调查中得到的支持率大幅反弹,令人忧虑意大利选举将没有政党能赢得绝大多数议席.这可能削弱政府推进结构性改革,削减2万亿欧元庞大债务的能力.

意大利10年期公债 收益率收升5个基点,至4.62%,2月迄今累计上升了约30个基点.

在2月24-25日选举投票前的最终民调显示,意大利的中间左派政党将在选举中胜出,但很可能要组建联合政府,继续由已辞职的意大利总理蒙堤领导.

在西班牙,首相拉霍伊因腐败丑闻而被要求下台,市场忧虑,如果西班牙政府失去足够支持,可能将偏离其改革计划.拉霍伊否认腐败丑闻指控.

西班牙10年期公债 收益率升6个基点,至5.44%,较上月底的水平攀升了大约35个基点.

德债收益率成交在银行向欧洲央行偿还长期危机借款前的水平.目前10年期德债 收益率大约在1.60%.

德债期货 上升2个跳动点,结算价报142.85,交易商指日内高位,同时也是周五日高143.11将成为短期技术阻力位.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿; 审校 母红)

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