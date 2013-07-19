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债券 | 2013年 7月 19日 星期五 14:30 BJT

欧元债市：德债期货涨势暂歇，料仍将维持区间交投

他指的是10年期德债收益率 ，该收益率最新报1.51%。

“我们进入了夏季，这是比其他时节更难寻获流动性的时期，因此在流动性偏低而波动性却可能略走高的情况下，流动性非常好的市场将受益，德债就是流动性很好的市场。”

德债期货 升5个跳动点，报144.28，连续三日走高。周四曾触及六周高点144.35。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 高琦)

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