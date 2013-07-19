欧元债市：德债期货涨势暂歇，料仍将维持区间交投

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
他指的是10年期德债收益率 ，该收益率最新报1.51%。
“我们进入了夏季，这是比其他时节更难寻获流动性的时期，因此在流动性偏低而波动性却可能略走高的情况下，流动性非常好的市场将受益，德债就是流动性很好的市场。”
德债期货 升5个跳动点，报144.28，连续三日走高。周四曾触及六周高点144.35。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 高琦)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。