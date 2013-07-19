欧元债市：葡萄牙公债表现出众，因市场对该国达成政治协议乐观

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 葡萄牙公债表现出众，因市场对该国达成政治协议乐观
* 10年期公债录得1月来最大周度升幅
* 德债下滑，此前中国放开金融机构贷款利率管制
路透伦敦7月19日 - 葡萄牙公债周五跑赢其他欧元区公债，因投资人对该国三大主要政党将在周末达成协议，维持救助计划感到乐观。
葡萄牙中右翼执政联盟的两大政党和反对党已设定周日为限，完成危机谈判。周四，执政联盟轻松击败议会不信任动议，令投资人乐观。
葡萄牙10年期公债 收益率跌18个基点，报6.92%，本周收益率跌幅为1月来最大。五年期公债收益率 重挫22个基点，报6.62%，上周五这两类公债的收益率均高于7.50%。
“升势强劲，但成交量极低，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示。
“市场为葡萄牙达成协议调整仓位，但边缘时刻不是作多的最佳时机。如果下周达成协议，那么可以买入10年期公债，其收益率可能再跌50个基点，短债收益率可能跌得更多。”
中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。
消息发布后，德债小跌。德债期货 跌8个跳动点，结算价报144.15，日低为143.99。(完)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。