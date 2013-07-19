欧元债市：葡萄牙公债表现出众，因市场对该国达成政治协议乐观

* 葡萄牙公债表现出众，因市场对该国达成政治协议乐观

* 10年期公债录得1月来最大周度升幅

* 德债下滑，此前中国放开金融机构贷款利率管制

路透伦敦7月19日 - 葡萄牙公债周五跑赢其他欧元区公债，因投资人对该国三大主要政党将在周末达成协议，维持救助计划感到乐观。

葡萄牙中右翼执政联盟的两大政党和反对党已设定周日为限，完成危机谈判。周四，执政联盟轻松击败议会不信任动议，令投资人乐观。

葡萄牙10年期公债 收益率跌18个基点，报6.92%，本周收益率跌幅为1月来最大。五年期公债收益率 重挫22个基点，报6.62%，上周五这两类公债的收益率均高于7.50%。

“升势强劲，但成交量极低，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示。

“市场为葡萄牙达成协议调整仓位，但边缘时刻不是作多的最佳时机。如果下周达成协议，那么可以买入10年期公债，其收益率可能再跌50个基点，短债收益率可能跌得更多。”

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。