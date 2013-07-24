欧元债市：强劲的欧元区和美国数据推高德债收益率

* 欧元区及美国PMI均优于预期

* 欧元区经济数据不断改善缓和欧洲央行减息压力

* 德债下跌，欧元区二线国家公债无甚变动

路透伦敦7月24日 - 德债收益率周三上涨，良好的欧元区和美国制造业数据暗示，未来全球货币状况可能较投资人原先所想的更紧蹙。

欧元区7月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的48.7跳升至18个月高点50.4，甚至高于路透调查分析师的最高预估值，且为2012年1月以来首次跨过50的荣枯分水岭。

分析师表示，该数据缓和了欧洲央行进一步放宽货币政策的压力。

高于预期的美国制造业PMI也巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本年稍晚缩减购债步伐的可能性。

德债期货 下跌超过一个大点，至141.72，日内成交量略高于800,000口，为一个月来最多，表明很多投资人坚定地卖出是导致价格大跌的原因，并排除了季节性因素放大价格走势的可能性。

“今日的变动很大，”Bayerische Landesbank首席策略师Marius Daheim说，“我认为一些市场人士在数据公布后改变了他们对欧洲央行将进一步放宽政策的预期。”

10年期德债 收益率上升10个基点，报4.65%，表现不及其他欧元区国家公债。

评级较低的西班牙 和意大利10年期公债收益率分别持平在4.65%和4.37%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]