欧元债市：意大利和西班牙公债收益率上涨，因投资人为新债标售作准备

* 意大利和西班牙公债在标售前走软

* 投资人在重大事件前不愿大举建仓

* 央行会议前，德债料在142-143区间波动

路透伦敦7月29日 - 意大利和西班牙公债收益率周一上涨，因投资人为本周稍晚的新债标售预留空间。

意大利财政部将在周二发售高至67.5亿欧元2018-2024年到期公债，西班牙将在周四发售20-30亿欧元2016-2018年到期公债。

意大利10年期公债收益率 升6个基点，报4.46%，西班牙10年期公债 也升6个基点，报4.65%。

交易商表示，两国标售公债规模较今年均值少10-20亿欧元，所以标售前的卖压也相对较小。不过清淡的交投令收益率升势被放大。

本周的标售预计将顺利完成，因本周有大量债券赎回，而意大利和西班牙债券也继续得益于国内投资人以及欧洲央行购债计划的支持。

根据路透数据，周三约有100亿欧元的意大利国库券将赎回，而周四也有250亿欧元公债到期。意大利和西班牙本周共计要支付166亿欧元票息。

德债期货 跌1个跳动点，报142.47，在本周多家央行发布货币政策决定以及美国非农就业报告等一系列重大数据公布前，投资人不愿大举押注。

欧洲央行、英国央行和美国联邦储备理事会(FED，美联储)预计都将承诺货币政策将保持宽松，以令市场放心。

德国商业银行利率策略师Michael Leister称，在央行会议前，市场立场“相当中性”，在此之前，德债期货可能在142-143的区间内交投。(完)