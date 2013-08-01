欧元债市：德债期货在美联储表态后上涨，欧洲央行料将维持宽松政策

欧洲央行今日会议结束后料将重申，虽然最近数据显示欧元区出现初步复苏迹象，但将维持当前利率更长一段时间。

“美联储的立场较预期更为温和。显然，我们预计今天德拉吉的立场也很温和，”一交易员表示，并称这将进一步支持市场。