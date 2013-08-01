欧元债市：德债期货在美联储表态后上涨，欧洲央行料将维持宽松政策

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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欧洲央行今日会议结束后料将重申，虽然最近数据显示欧元区出现初步复苏迹象，但将维持当前利率更长一段时间。
“美联储的立场较预期更为温和。显然，我们预计今天德拉吉的立场也很温和，”一交易员表示，并称这将进一步支持市场。
德国公债期货 上涨57个跳动点，报142.94。
西班牙将在今日稍晚发行20亿至30亿欧元的2016年和2018年到期公债。(完)
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(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。