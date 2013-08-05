欧元债市：意大利公债收益率触及六周低点，受经济数据和前总理言论影响

* 前总理贝鲁斯柯尼称该国执政联盟必须继续

* 意大利服务业数据优于预期

* 意大利10年期公债收益率触及六周低点

* 德债下滑，因美国ISM数据优于预期

路透伦敦8月5日 - 意大利公债收益率周一触及6月中来最低，此前该国公布的服务业数据优于预期，而中右翼政党领导人前总理贝鲁斯柯尼的讲话安抚了投资人对政府岌岌可危的担忧。

贝鲁斯柯尼的支持者周日在罗马示威，抗议对其税务诈欺案的有罪裁决，但他表示，政府的执政联盟必须继续下去。

意大利今日公布的数据显示，7月服务业萎缩程度为2011年中该国经济陷入下滑以来最慢，且欧元区服务业18个月内首次扩张。

当经济前景改善之际，投资人通常会对较高风险自此的兴致增加。在德债尾盘受强于预期的美国7月ISM服务业数据拖累遭抛售时，意大利公债仍能坚挺。

10年期意大利公债收益率 跌1个基点，报4.28%，稍早一度跌至4.23%。

避险德债期货 跌40个跳动点，报142.20，10年期德债收益率 升3.6个基点，报1.69%，走势大部分是在美国数据公布后发生的。

交易商警告不要过分解读走势，因交投清淡。收盘时，成交量约42万口，上周五为73.7万，上周三超过100万。(完)

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