美国债市：公债价格上扬，因美股回落和美联储官员讲话

* 杜德利称美联储须努力应对经济复苏面临的阻力

* 财政部本周标售970亿美元两年、五年和七年期公债

* 关注美联储官员的讲话和主要经济数据

路透纽约9月23日 - 美国公债价格周一小涨，因股市走低，以及纽约联储总裁杜德利表示，联储仍需努力应对经济复苏面临的威胁。

公债价格涨势受限，因本周稍后将有新债入市。财政部本周将标售970亿美元两年、五年和七年期公债。

指标10年期公债 价格上扬5/32，收益率从上周五的2.73%回落至2.71%。30年期公债价格 上扬13/32，收益率从上周五尾盘的3.76%跌至3.74%。

“今日上午股市表现的确较为疲弱。且美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了对通胀相对温和的讲话，”CRT Capital Group LLC的高级债市策略师Ian Lyngen表示。

公债吸引避险买盘，因美国股市承压，市场担忧随着10月1日上调债务上限的最后期限临近，国会将采取何种举措避免政府停运。

美国纽约联储总裁杜德利今日表示，联储必须“大力”应对经济复苏面临的阻力，特别是目前财政不确定性不断增加。他的讲话也支撑公债价格。

在另一个场合，亚特兰大联储总裁洛克哈特称警告称，美国面临经济成长动能消失的风险，除非议员们采取措施扭转劳动生产率下降，新职位增长放缓的局面。

上周，公债价格攀升，收益率下降，之前美联储决定保持大规模资产购买计划不变，令投资者倍感意外，联储称，这么做的原因是财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升给经济造成压力。美联储缩减资产购买规模将使公债价格面临下行压力，收益率面临上行压力。

美联储周一购买37亿美元2019年6月30日到2020年7月31日到期付息公债。

达拉斯联储总裁费希尔周一表示，他在上周的会议上支持将每月购债规模缩减100亿美元。

按计划本周还有更多联储官员将发表讲话。投资者还将关注经济数据，其中包括消费者信心、耐久财订单和个人消费支出等。

**公债标售**

在每周一次的国库券标售中，财政部售出了300亿美元三个月国库券，得标率为0.020%。财政部还售出了250亿美元六个月国库券，得标利率为0.05%。

财政部将在从周二开始的三天内标售两年期、五年期公债和七年期公债。

财政部表示，如果周三进行的五年期公债标售的得标利率在1.375-1.499%的区间内，此次发行将被视为2011年9月30日进行的票息为1.375%的七年期公债发行的续发。目前，发行在外的这批七年期公债有299亿美元。

另外，纽约联储周一表示，作为新逆回购工具首次测试的一部分，该行收到了118.1亿美元的现金。逆回购操作旨在帮助控制短期利率。

杜德利表示，可能推出的新逆回购工具并非政策调整的先兆，而可能是帮助管理利率的新工具。

美联储上周五宣布进行测试后，引发一定的短期公债卖盘，但周一的行动并未在引起市场引起什么反响。

六个月国库券收益率 上周五从周四的0.035%攀升至0.05%。周一为0.043%。

逆回购协议，又称作逆回购，是指美联储以公债作抵押，向银行、大型货币市场共同基金和其他金融机构拆借隔夜资金，从而达到在短时间内从金融系统抽走流动资金的目的。银行和基金在操作中获得不高的隔夜利率，最初设定为0.01个百分点，或1个基点。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+) 0.334

五年期公债 100-07/32 (+04/32) 1.456

10年期公债 98-07/32 (+08/32) 2.706