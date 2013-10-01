欧元债市：意大利公债上扬，因政府料能赢得信任投票

* 中右翼议员称将支持意大利政府

* 意大利等评等较低欧元区公债收益率大跌

* 市场未受美国政府关门影响

路透伦敦10月1日 - 意大利公债周二上扬，因迹象显示政府将在信任投票中获得足够支持，可避免新一轮竞争激烈的大选。

其他评等较低的欧元区公债也上涨，未受美国政府17年来首次部分关门的影响，市场预计美国举债上限的僵局将仅是暂时的。

一位德高望重的中右翼意大利参议员表示，前意大利总理贝鲁斯柯尼所在的党派大多数议员都不希望政府垮台，缓和了周末该党派五位内阁部长辞职引发的紧张气氛。

这些部长是在对很快上调销售税有冲突的情况下辞职的，但贝鲁斯柯尼的盟友也威胁，如果前总理在其税务欺诈裁定后被逐出议会，他们将不再支持政府。

意大利10年期公债收益率 跌14个基点，报4.44%，较可比德债收益率差收窄至272个基点，周一稍早一度超过300基点。

西班牙10年期公债收益率 跌13个基点，报4.18%，西班牙将在周四发售高至35亿欧元公债。

流动性较低的葡萄牙10年期公债 和希腊10年期公债 收益率跌幅大约20个基点。

德债期货 跌24个跳动点，报140.26，但有分析师表示，市场背景对避险资产大致有利，后市德债仍可能上涨。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]