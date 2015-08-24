美国债市：指标公债收益率跌至四个月低位，因全球金融市场投资者惴惴不安

* 较长期公债收益率跌至四个月低位

* 交易商预计美联储9月升息几率为25%

* 公债收益率曲线趋陡，整日交投震荡且成交放量

* 美国本周标售900亿美元中短期公债

路透纽约8月24日 - 美国公债价格周一上扬，指标公债收益率跌至四个月低位，因担忧中国问题将损及全球经济，全球投资者纷纷买入低风险资产，抛售股票等风险投资。

中国股市周一重挫近9%，在商品市场和其他国家股市掀起抛售狂潮。

市场大幅震荡，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月升息的预期降温，部分交易商认为，这可能会进一步削弱市场信心。

“公债市场只是对股市和其他风险资产的价格走势做出反应，”CRT Capital Group的高级公债策略师Ian Lyngen表示。

公债价格随着美国股市的大幅震荡而起伏不定，道指 盘初一度大跌逾1,000点。三大股指午盘跌幅缩减至约1%，从而导致对公债的避险买盘减少，但反弹之势在尾盘消退。

全球股市的大跌走势始于8月11日，当日中国政府意外安排人民币贬值。

“中国货币贬值打开了潘多拉的盒子，”D.A. Davidson的公债交易部主管Mike Cullinane表示。

对全球第二大经济体以及原材料进口大国中国的担忧拖累原油 和其他商品大幅走低。严重依赖出口的发展中国家的股市暴跌，MSCI明晟发展中国家指数 触及六年低位。

在投资者惴惴不安的市场环境下，指标10年期公债价格 上扬12/32，盘中一度上涨逾1个大点，收益率下跌5个基点，报2.007%，稍早跌至四个月低位1.905%。

两年期公债收益率 跌至六周半低位，因交易商降低对9月升息的预期。尾盘下跌5个基点，报0.576%。

公债期货市场，10年期公债9月合约 上扬13/32，报129-3/32，今日成交量为三个月最大。

场外交易市场，货币市场利率下滑暗示，交易商目前预计美联储在下月升息的几率为25%，12月升息的几率为50%。

市场认为年内升息的可能性降低，导致长短债收益率差扩阔。五年和30年期公债收益率差扩阔至1.36个百分点，为三周来最阔。

分析师称，投资者避险意愿对本周将进行的公债标售来说是个好兆头。

美国财政部本周将标售900亿美元附息公债，其中包括260亿美元两年期公债, ，350亿美元五年期公债 和290亿美元七年期公债 。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+03/32) 0.576

五年期公债 101-06/32 (+09/32) 1.377

10年期公债 99-29/32 (+12/32) 2.010

30年期公债 102-29/32 (+08/32) 2.733(完)

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