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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 10:28 BJT

《焦点》投资者对欧元区避免通缩寄予厚望，推动通胀挂钩债券转升

**反弹**

对通胀挂钩债券市场抱有信心的投资者获得了回报。虽然欧元区面临通缩的威胁，通胀保值债券价格扭转了去年的颓势，但表现仍落后于欧元区的常规债券。

巴克莱资本编纂的指数显示，今年迄今通胀挂钩债券的总回报接近5%。

意大利的通胀挂钩债券表现优于评级更高的法国和德国同类债券，收益率在13%，与该国常规债券18%的高收益差距不算大。

有投资者称，损益平衡通胀率处于极低的水平，意味着一个买入良机。损益平衡通胀率是常规债券与通胀挂钩债券“实质”收益率之差，可用来表示通胀预期。

贝莱德全球债券投资组合经理Owen Murfin说，“我们认为，欧洲央行最终是可以信赖的，法国10年、10年远期损益平衡通胀率最低到1.20-1.30%，我们认为这确实很低了。”

“所以我们青睐七年期通胀挂钩债券。我认为目前欧洲的通胀挂钩债券非常受欢迎，主要是为更长远的打算。”(完)

(翻译 张若琪/郑茵/张荻； 审校 李爽/于春红)
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