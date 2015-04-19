欧洲金融：ECB购债计划或促意大利提高债券平均期限，有望追平G7

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人静待美联储货币政策决定
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月17日 - 随着欧洲央行(ECB)购债计划刺激追逐收益率的投资者吸纳风险较高的长期债券，意大利今年可能自2010年以来首次延长所发债券的平均期限。
欧元区债务危机期间，意大利只能发售短期债券。意大利裕信银行(UniCredit)估计，2015年意大利发行债券的平均期限可能会从去年的6.4年提高至6.6年。
该行还称，这样一来，意大利所发债券的平均期限就能与七国集团(G7)目前为6.7年的平均水平基本持平。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月2日 - 希腊公债收益率周二触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已经与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选