欧洲金融：ECB购债计划或促意大利提高债券平均期限，有望追平G7

路透伦敦4月17日 - 随着欧洲央行(ECB)购债计划刺激追逐收益率的投资者吸纳风险较高的长期债券，意大利今年可能自2010年以来首次延长所发债券的平均期限。

欧元区债务危机期间，意大利只能发售短期债券。意大利裕信银行(UniCredit)估计，2015年意大利发行债券的平均期限可能会从去年的6.4年提高至6.6年。