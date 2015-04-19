版本:
中国
债券 | 2015年 4月 20日 星期一 07:42 BJT

欧洲金融：ECB购债计划或促意大利提高债券平均期限，有望追平G7

路透伦敦4月17日 - 随着欧洲央行(ECB)购债计划刺激追逐收益率的投资者吸纳风险较高的长期债券，意大利今年可能自2010年以来首次延长所发债券的平均期限。

欧元区债务危机期间，意大利只能发售短期债券。意大利裕信银行(UniCredit)估计，2015年意大利发行债券的平均期限可能会从去年的6.4年提高至6.6年。

该行还称，这样一来，意大利所发债券的平均期限就能与七国集团(G7)目前为6.7年的平均水平基本持平。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐