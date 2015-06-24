全球债市：未来流动性将更糟，受监管收紧等因素影响--行业专家

危机后出台的监管措施迫使银行持有更多资本，减少自营交易。这让他们在自己的户头大量持有债券及作为做市商的能力下降。

此次小组讨论的听众达到200人，比今日稍早的其他小组参与人数多一倍多，反映出目前流动性问题对市场的重要性。

流动性不足是德国公债价格今年稍早大跌的一个重要因素。

指标10年期德国公债收益率(殖利率)在仅仅两个月内飙升1个百分点，4月中旬时还在接近零的纪录低位。德国商业银行称之为“闪崩”。

公司债市场问题可能更加尖锐，该市场流动性本就偏低。

Hellingrath称，美国公司债市场80%的交易量集中在20%的券种上。在欧洲这种情况更严重。

“我们永远不会回到美好的旧时光。监管部门会继续下去，市场结构也是一样，”新加坡交易所固定收益交易主管Tsai Li Renn称。(完) (编译 于春红/王丽鑫；审校 许娜/龚芳)