全球债市：公债市场买卖难度上升，导致流动性下降--巴克莱

在美国公债市场，一个月的流转率现为0.6倍，2006年时为2倍。

德国公债的流转率也已从0.7倍降至0.4倍。

根据巴克莱数据，英国公债的流转率已降至0.75倍，为2006年的一半。另一方面，公债期货的流转率却变化不大。

巴克莱分析师称，有证据显示，公债流动性下降已推高交易成本，导致投资者要求更高的流动性溢价。

分析师还称，由于回购市场活动减少，交易成本增加。在回购市场上，交易商通常利用公债作为旗下仓位融资的抵押品。

回购交易减少削弱了美国、德国和英国公债现货的需求，并降低了这些公债的整体流动性。

自2013年9月以来，10年期英国公债的流动性溢价已上升18个基点，升幅为巴克莱分析师追踪的主要公债中最高。

10年期美国和德国公债流动性溢价也分别上升13和6个基点。