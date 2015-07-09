全球债市：公债市场买卖难度上升，导致流动性下降--巴克莱

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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在美国公债市场，一个月的流转率现为0.6倍，2006年时为2倍。
德国公债的流转率也已从0.7倍降至0.4倍。
根据巴克莱数据，英国公债的流转率已降至0.75倍，为2006年的一半。另一方面，公债期货的流转率却变化不大。
巴克莱分析师称，有证据显示，公债流动性下降已推高交易成本，导致投资者要求更高的流动性溢价。
分析师还称，由于回购市场活动减少，交易成本增加。在回购市场上，交易商通常利用公债作为旗下仓位融资的抵押品。
回购交易减少削弱了美国、德国和英国公债现货的需求，并降低了这些公债的整体流动性。
自2013年9月以来，10年期英国公债的流动性溢价已上升18个基点，升幅为巴克莱分析师追踪的主要公债中最高。
10年期美国和德国公债流动性溢价也分别上升13和6个基点。
另一方面，巴克莱分析师指出，意大利、法国和西班牙公债的流动性溢价却已下降，部分归因于欧洲央行的1.1万亿(兆)欧元购债计划。(完) (编译 徐文焰/许娜；审校 张若琪/龚芳)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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