美国金融：政府官员密切关注债市高频交易的风险

美国财政部长顾问Antonio Weiss更为直白。

“不断追求再减少一毫秒，不仅浪费本可以更好地用在其他方面的资源，而且会加剧系统的压力，应对不断提升的速度和信息流量，”他称。

去年10月15日，高频交易对规模12.5万亿美元的美国公债市场造成了深远的影响，很多疑问仍然悬而未解。

根据美国财政部、美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)7月的一份报告，当天美国公债交易规模在12分钟内井喷。指标10年期公债收益率(殖利率)波幅达到37个基点，但当日收盘仅下跌6个基点。

报告称，参与算法交易的公司占到现券和期货市场总交易量的70-75%，“正常”的时候约为50%。

Weiss称，高频交易“简言之就是一种破坏性的技术创新，改变了整个行业结构。”

Weiss和鲍威尔称，债市格局已因高频交易的影响力上升而发生改变，这就要求加大审查力度。

“追求速度对市场运转是利是弊？”Weiss问到。(完) (编译 白云/王丽鑫；审校 郑茵/王颖)