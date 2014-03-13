路透调查：未来一年主要主权债收益率预计仅将小涨，发达国家债市价高

* 预计未来12个月主要主权债收益率将小升

* 分析师表示发达经济体债市价高

路透印度班加罗尔3月13日 - 路透调查显示，随着全球经济成长的忧虑持续，主要主权债收益率在未来一年将仅小幅上涨，尽管市场预期一些发达国家的利率明年将上升。

路透在3月10-13日对超过50位策略师进行的调查结果显示，10年期美国公债收益率三个月内将升至3.00%，周三收报2.73%，一年内将进一步升至3.48%。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明确了缩减购债的意图后，美国公债去年遭到抛售，10年期公债收益率大涨超过一个百分点。

不过策略师表示，公债价格仍高，他们给予发达国家债市的评级为7。1为便宜，5为价格合理，10为价格高昂。

但是自美联储去年12月开始缩减购债以来，公债收益率并没有大涨，反映出市场对中国经济数据疲弱、乌克兰地缘政治紧张局势以及欧洲通缩风险的担忧。

“目前有许多风险可能给债市带来避险买盘，就像近期市况一样。”野村美国利率策略师David Thielke表示。

中国总理李克强警告中国经济今年面临“严峻挑战”，此前中国公布的投资、零售销售和工业生产数据降至数年低点。

德国10年期公债收益率今年迄今大跌超过30个基点，凸显欧元区经济仍艰困的局面。市场预计德债收益率在未来一年将保持迟滞。

“欧元区通胀仍低，且有风险通胀进一步降低，并可能触发量化宽松政策。”SEB首席固定收益策略师Jussi Hiljanen表示。

英国公债收益率预计将跟随美债升势，因对两国的货币政策和经济成长预期类似。