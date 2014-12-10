路透调查：通胀放缓将抑制主要国家主权债收益率上扬势头

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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尽管最新调查再度显示美国公债收益率将上涨，但回答额外问题的分析师称，与一年前预言2014年公债收益率上涨相比，他们对2015年的涨势不是那么确信。
“大多数分析师犯了和美联储一样错误：他们没有充分重视国际经济状况，”FTN Financial首席分析师Christopher Low表示。
Low是去年预测最准的分析师之一，他预计2014年底10年期美债收益率为2.45%，仅比当前水准高出25个基点。而去年最不准确的预估认为，此时收益率应为3.80%。
“我认为明年长债收益率基本上维持不变。明年底10年期美债收益率最终将持平于当前水准，”Low说，“但我预计美联储明年将升息，因此收益率曲线将趋平。”
对联邦基金利率的短期预期非常敏感的两年期公债收益率料将上升，因美国经济数据强劲料将促使美联储明年升息。
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。