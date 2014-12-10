路透调查：通胀放缓将抑制主要国家主权债收益率上扬势头

尽管最新调查再度显示美国公债收益率将上涨，但回答额外问题的分析师称，与一年前预言2014年公债收益率上涨相比，他们对2015年的涨势不是那么确信。

“大多数分析师犯了和美联储一样错误：他们没有充分重视国际经济状况，”FTN Financial首席分析师Christopher Low表示。

Low是去年预测最准的分析师之一，他预计2014年底10年期美债收益率为2.45%，仅比当前水准高出25个基点。而去年最不准确的预估认为，此时收益率应为3.80%。

“我认为明年长债收益率基本上维持不变。明年底10年期美债收益率最终将持平于当前水准，”Low说，“但我预计美联储明年将升息，因此收益率曲线将趋平。”