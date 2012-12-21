路透调查: 明年全球公债收益率料温和上升,但前提是实体经济复苏

对于欧元区三个月期公债收益率在未来六个月和12个月的预估区间,为至少2002年中以来最窄,表明债券策略师并不认为利率将会有明显变化.

"明年年底前美国经济略有增强,会成为市场主要激励因素,如果失业率下降速度快于预期,大概就会有人开始猜测美联储(FED)将在何时结束其量化宽松举措,"瑞穗实业银行的Colin Asher表示.

路透调查显示,2013年发达国家经济增长料仍将迟缓,但可能好于令人失望的2012年.

不过美国经济或将重新振作,因受到美联储(FED)进一步货币刺激政策的支持.

美联储(FED)在上周宣布新一轮政府公债购买计划,并一改惯有做法,表示将维持近零利率不变直到失业率降至6.5%以下.2008年以来美国失业率一直没有低于该水准.

上周的路透调查预估中值显示,欧洲央行或将于明年第二季度下调利率25个基点,但支持和反对这一看法的分析师人数接近.

对长期日本公债的展望与上月持平.尽管预期新首相会敦促日本央行采取更大胆的货币政策以对抗通缩,但预计10年期日本公债收益率 一年后料微升至1%.(完)