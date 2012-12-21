路透调查: 明年全球公债收益率料温和上升,但前提是实体经济复苏

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
对于欧元区三个月期公债收益率在未来六个月和12个月的预估区间,为至少2002年中以来最窄,表明债券策略师并不认为利率将会有明显变化.
"明年年底前美国经济略有增强,会成为市场主要激励因素,如果失业率下降速度快于预期,大概就会有人开始猜测美联储(FED)将在何时结束其量化宽松举措,"瑞穗实业银行的Colin Asher表示.
路透调查显示,2013年发达国家经济增长料仍将迟缓,但可能好于令人失望的2012年.
不过美国经济或将重新振作,因受到美联储(FED)进一步货币刺激政策的支持.
美联储(FED)在上周宣布新一轮政府公债购买计划,并一改惯有做法,表示将维持近零利率不变直到失业率降至6.5%以下.2008年以来美国失业率一直没有低于该水准.
上周的路透调查预估中值显示,欧洲央行或将于明年第二季度下调利率25个基点,但支持和反对这一看法的分析师人数接近.
对长期日本公债的展望与上月持平.尽管预期新首相会敦促日本央行采取更大胆的货币政策以对抗通缩,但预计10年期日本公债收益率 一年后料微升至1%.(完)
(编译 王湄 审校 郑茵)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即