路透调查：未来一年美债收益率料上涨100基点，与股市连动解体

* 美国公债收益率在未来12个月将上扬

* 在对公债收益率预测时，经济增长步伐蹒跚是主要风险

* 债券分析师对升息的看法较美联储更激进

路透6月27日 - 最新的路透调查显示，美国公债收益率(殖利率)料在未来一年上涨100个基点，此前50个基点的大跌则完全出乎多数固定收益分析师和投资者的意料。

前一天公布的一项股市调查显示，分析师预测今年在亚洲市场的引领下，标普500指数将涨至2,000点。

如果预测正确，这将意味着近来股票和债券一起上涨的局面将接近结束。这暗示经济和企业获利增长需要提速，才能使股价上涨合理。

今年稍早的预测是建立在美国经济增长更强劲的预期之上。然后分析师在几个月后发现，今年年初时美国经济的下降幅度创大衰退以来最大。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)也明确表示，有关他们出售债券持仓的考虑仍很遥远，该立场帮助打压指标美债收益率跌至2.50%。美联储的资产负债表规模已经超过4万亿(兆)美元。

即便近来的预测失误，路透调查访问的50多位分析师普遍认为，到2015年中，10年期美债收益率将上涨近1个百分点至3.39%，预测区间为2.50-3.76%。

这暗示债券分析师们预测，美联储收紧政策的步伐可能较一直以来对外宣传的更激进。

“到目前为止，央行整体的温和立场压低了公债收益率曲线，并大大减少了资产价格波动，这对于股票和债券都表现不错的平衡资产组合有利，”巴克莱全球研究主管Larry Kantor表示。

“不过，我们预测下半年全球经济复苏走强，以及美国通胀率的上升，可能使美联储提前加息。”

本月公布的另一项路透调查显示，美国经济可以自行支撑增长，这使得美联储可能在2015年下半年开始升息。许多人认为升息时间可能更早。

有几位分析师在回答附加的调查问题时表示，收益率预测面临的最大风险是，收益率太低，若通胀率意外加速上扬，可能会使联邦基金利率加快上涨。

“如果美联储等候太久，最终终于上调主要利率，上调的幅度和速度可能要远高于当前预期，结果就是公债收益率上涨幅度较预期更大，”LBBW的资深固定收益分析师Elmar Völker表示。(完)