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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 15:46 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率进一步下滑，因该国政府有望保持稳定

路透伦敦7月5日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周五进一步下滑，因葡萄牙总理科埃略安抚投资者称已经找到维护政府稳定的办法。

“(收益率下滑是因为)葡萄牙总理称他已经获得联盟伙伴的支持，”一位交易商称。

葡萄牙10年期公债收益率 最新跌38个基点至7.03%，两年期公债收益率 跌43个基点至5.60%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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