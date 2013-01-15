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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:18 BJT

欧元债市: 西班牙和意大利公债收益率下滑,因发债买需强劲

路透伦敦1月15日 - 西班牙和意大利公债收益率周二逆转稍早升势,交易商指因两国公债发行获得强劲买需.

西班牙10年期公债收益率 最新持平在5.04%,稍早曾一度高见5.14%.意大利10年期公债收益率 下滑2个基点至4.17%.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 高琦)

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