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债券 | 2013年 3月 12日 星期二 20:47 BJT

伦敦美债：高收益率吸引投资者买盘，但新债标售前买盘料受限

路透伦敦3月12日 - 美国公债周二上涨，因高收益率(殖利率)吸引投资者，且由于美国没有重要数据公布，美债市场也跟随其他避险资产市场走势。

10年期美债收益率 跌3个基点，至2.03%，因公债价格和德债和英债一道上涨。数据显示英国1月工业产出意外下滑，令后者受益。

上周五公布的就业数据好于预期，推动美国10年期公债收益率升至4月以来最高水平。

“上周触及支撑水平，确定看到中长期投资大户一些更好的买盘，”一交易商称。

“我们在区间波动，并且在区间上端，所以看到一些持续买盘我也不会惊讶，”他称，押注10年期公债收益率跌至1.95-1.92%。

不过在本周标售660亿美元公债之前，买盘可能受限。

“我认为未来24小时很难突破2%，”另一交易商称。

五年期公债收益率 跌2.2个基点，报0.88%，30年期公债 跌2.8个基点，报3.23%。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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