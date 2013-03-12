伦敦美债：高收益率吸引投资者买盘，但新债标售前买盘料受限

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透伦敦3月12日 - 美国公债周二上涨，因高收益率(殖利率)吸引投资者，且由于美国没有重要数据公布，美债市场也跟随其他避险资产市场走势。
10年期美债收益率 跌3个基点，至2.03%，因公债价格和德债和英债一道上涨。数据显示英国1月工业产出意外下滑，令后者受益。
上周五公布的就业数据好于预期，推动美国10年期公债收益率升至4月以来最高水平。
“上周触及支撑水平，确定看到中长期投资大户一些更好的买盘，”一交易商称。
“我们在区间波动，并且在区间上端，所以看到一些持续买盘我也不会惊讶，”他称，押注10年期公债收益率跌至1.95-1.92%。
不过在本周标售660亿美元公债之前，买盘可能受限。
“我认为未来24小时很难突破2%，”另一交易商称。
五年期公债收益率 跌2.2个基点，报0.88%，30年期公债 跌2.8个基点，报3.23%。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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