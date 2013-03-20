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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 18:36 BJT

伦敦美债：联储会议前公债价格下跌，但塞浦路斯局势支撑价格

10年期美债收益率 上扬3个基点，报1.93%，分析师预计只要塞浦路斯未来仍存疑，该收益率就将保持2%下方。

“只要塞浦路斯处于这样的的情况，我想就会保持目前的水平，”Rabobank分析师Philip Marey称。

“我认为只要今天美国联邦储备理事会(美联储/FED)没有意外结果，就不会出现大幅攀升的情况。”

美联储料继续每月购买850亿美元债券，以鼓励投资促进经济复苏。

五年期公债 收益率上扬1.3个基点，报0.79%。30年期公债 收益率攀升2.3个基点，报3.15%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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