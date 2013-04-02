伦敦美债：10年期美债收益率下跌，美国经济与塞浦路斯忧虑扶助低风险资产

美国10年期公债收益率 最新下跌0.3个基点至1.8314%，稍早曾触及两个月低点1.823%。10年期公债期货 价格上涨3/32至132-07/32。

“市场仍希望在这个水平买入...目标是1.80%，”一名交易商表示。“当然(周五)公布的非农就业数据是个不确定因素。如果数据逊于预期，该收益率可能测试1.75%水平。”

野村证券驻东京的利率分析师Tomoaki Shishido表示，联邦政府缩减支出政策对经济的影响不久或在经济数据中显现，且本季料对债券构成支持。该政策始于3月1日，将缩减850亿美元开支。

Shishido表示，在这样的前景之下，10年债收益率在4-6月当季最初可能下跌，他预计本季的区间为1.7-2.1%。

不过他又表示，如果未来数月国会议员决定取消减支政策，10年债收益率可能反弹。(完)

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