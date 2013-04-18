伦敦美债：公债持稳，观望一周失业金请领数据

“昨天收益率大幅下跌，我们正在从这种情况下恢复过来，并等待今日稍晚的数据寻求更多指引，”Rabobank的分析师Philip Marey说。

“市场上的问题是中国和美国经济成长放缓。因此今天的关注焦点将是美国初请失业金数据以及费城联邦储备银行制造业指数。”

“美国已经公布一连串令人失望的经济数据...如果数据继续令人失望，则10年券收益率可能跌向1.6%，”巴克莱驻东京策略师Shinichiro Kadota表示。

这些疲弱的数据让人预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持每月购债850亿美元。

欧洲央行管理委员会委员魏德曼周三称欧洲经济复苏可能还需要十年，而且如果经济疲弱，欧洲央行可能降息。这番言论也支撑美债。(完)

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