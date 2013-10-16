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债券 | 2013年 10月 16日 星期三 19:08 BJT

伦敦美债：短期违约保险成本和国库券收益率跳升，因担心预算僵局

美国政府周四将用尽举债授权，如果那时还没有达成协议，之后美国可能很快违约，冻结美国的金融业，并可能损害全球经济。

根据资讯供应商Markit数据，一年期信用违约互换(CDS)跳升至75个基点，为2011年7月来最高。五年期CDS持平于37个基点。

10月到期的国库券收益率(殖利率) 位于0.50%上方，较两年期公债收益率高出约15-20个基点。11月到期的国库券收益率亦上涨。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 杜明霞/王洋)
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