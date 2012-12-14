伦敦美债: 公债收益率持稳于一个月高位,关注下周标债

路透12月14日 - 10年期公债收益率(殖利率) 最新下跌0.7个基点,报1.724 8%,稍早高见1.749%,为约一个月最高. "市场交易相当疲软,我们面临一些供给,且人们在消化美联储给自己 留有的弹性...这让人怀疑利率将维持在低位多长时间,"满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins称. "我们在测试重要支撑位,200日移动均值(约)1.75%...这带来了一些 需求,我认为我们需要新的刺激来突破该水平,"他称. 200日移动均值最新为1.7561%.(完)