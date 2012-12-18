伦敦美债: 公债收益率高位持稳,美财政悬崖谈判迈进一小步

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
根据消息人士透露,美国财政谈判出现进展迹象,这个消息引发美债抛盘.
公债市场对美国预算谈判消息十分敏感,分析师担心,若未能达成协议化解明年初的自动减支增税措施,美国经济将重回衰退.
"现在还没有达成预算协议,但至少民主共和两党之间有交流迹象,市场更加认为年底前有希望达成协议,"RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic称.
"10年期公债收益率目前在两个月高位,投资人似乎暂时歇手,等待财政方面的进一步消息,"他称.
交易员表示,随着今年即将结束,投资人对避险的美债普遍青睐,因此与美国财政相关的跌势可能有限.一名交易员称,2012年结束时,10年期公债收益率应会在1.60%低档区域.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。