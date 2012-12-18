伦敦美债: 公债收益率高位持稳,美财政悬崖谈判迈进一小步

根据消息人士透露,美国财政谈判出现进展迹象,这个消息引发美债抛盘.

公债市场对美国预算谈判消息十分敏感,分析师担心,若未能达成协议化解明年初的自动减支增税措施,美国经济将重回衰退.

"现在还没有达成预算协议,但至少民主共和两党之间有交流迹象,市场更加认为年底前有希望达成协议,"RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic称.

"10年期公债收益率目前在两个月高位,投资人似乎暂时歇手,等待财政方面的进一步消息,"他称.