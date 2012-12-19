伦敦美债: 公债价格上涨,因美国财政协议缺乏进展

"外界似乎对共和党与奥巴马共同避免财政悬崖问题的前景有些过于 乐观.然而这种乐观情绪略有削弱,这将助力支撑债券价格."交易商称. 美国公债期货 上升11/64至132-7/64;10年期公债收益率(殖利 率) 降至1.80%,周二美国市场尾盘为1.84%. 交易商表示,"市场升穿1.80%后,获得一些支撑.这足以带来一些买盘. " 法国兴业银行策略师Ciaran O'Hagan称，若共和党和奥巴马将来在政 府老年人医疗保险计划和遗产税等重大问题上达成折衷方案,那么美国公 债可能会跌破重要支撑位1.87%. 他补充道,"不过,我们怀疑这次在这两个问题上可能不会达成折衷".( 完)