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债券 | 2012年 12月 20日 星期四 19:23 BJT

伦敦美债: 公债收益率下滑,因美国财政磋商陷于僵局

一交易员称,"关于财政悬崖的消息不太妙,局面恶化,所以这无疑给予
美债提振,但成交量异常低."
    
    公债期货 上涨13/64至132-23/64,但是技术面显示美债价格近
期涨势或不能持续.
    
    德国商业银行技术分析师Axel Rudolph称,"两天前,我们从78.6%费波
纳奇回档技术位反弹,该水准是11月低点.此后市场还有小幅反弹,但我认
为反弹幅度不会很大."
    
    "这仅仅是修正性走势,不是趋势改变."(完)

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