伦敦美债: 公债收益率下滑,因美国财政磋商陷于僵局

一交易员称,"关于财政悬崖的消息不太妙,局面恶化,所以这无疑给予 美债提振,但成交量异常低." 公债期货 上涨13/64至132-23/64,但是技术面显示美债价格近 期涨势或不能持续. 德国商业银行技术分析师Axel Rudolph称,"两天前,我们从78.6%费波 纳奇回档技术位反弹,该水准是11月低点.此后市场还有小幅反弹,但我认 为反弹幅度不会很大." "这仅仅是修正性走势,不是趋势改变."(完)