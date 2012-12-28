伦敦美债: 公债收益率在财政谈判前微跌,因投资者寻求避险

背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透伦敦12月28日 - 美国政府公债收益率(殖利率)周五微跌,因投资者倾向于在美国最后一轮避免财政悬崖谈判之前买入债券等避险资产.
奥巴马总统和国会议员在新年截止日期之前计划进行另一轮谈判,以避免一系列增税和减支措施明年自动生效,使经济面临"财政悬崖"问题.分析师担忧财政悬崖可能使美国经济陷入衰退.
国会议员对谈判成功的可能性看法不一,少数几个议员认为有希望,部分议员的讲话似乎暗示他们已经放弃,而暗示国会可能将截止日期延长至1月的头两天的议员数量虽少,但在增加.
"(财政悬崖)是唯一关注的焦点,"一名交易商称."他们今天要举行会议,但谁也不知道会发生什么...因此,你必须适度避险."
10年期美国公债收益率 最新下跌1个基点,报1.7234%.
虽然成交清淡令人怀疑这一信号的可靠性,但部分交易商称,10年债收益率跌至200日移动均线下方,可能预示会进一步下跌.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜; 审校)
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 2月17 500 2.35% 500 2.50% 500 2.65% 1,500 8,550 日 2月16 800 2.35% 800 2.50% 900 2.65% 2,500 7,750 日
路透上海2月17日 - 中国央行在公开市场连续净投放、TLF未续做等消息交织下，银行 间资金市场周五早盘压力有增无减，此前供给尚可的隔夜品种并有所减量。不过机构基本已 接受央行稳中偏紧基调，加之目前借入资金压力仍在可承受范围内，市场情绪波动不大。 北京一银行交易员称，MLF、公开市场逆回购操作增量，但TLF到期未续，资金面“还是 比较紧张，隔夜也比之前难借。今年应该都是紧平衡，我们打算拉长(部分借入资金)期限。 ” 央行今日稍早进行了1,500亿元人民币逆回购操作，单日净投放800亿元，为连续第二日 净投放。其他工具方面，央行于周三进行了3,935亿元MLF操作，远超当日1,515亿元的到期 量；上日到期的部分TLF则未续做。 另一银行交易员透露，早盘只有个别大型银行为其提供了资金，政策性银行中的大户-- 国开行供给也有减量。不过因TLF不续做已在预期之中，感觉市场情绪还算稳定。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00
路透香港2月17日 - 中国房地产商--龙湖地产周五宣布，透过其间接附属公司作为发行人，在中国发行第一期规模为30.4亿元人民币的无担保绿色债券，其中五年期及七年期债券的票面利率分别为4.4%及4.67%。