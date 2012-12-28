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债券 | 2012年 12月 28日 星期五 19:36 BJT

伦敦美债: 公债收益率在财政谈判前微跌,因投资者寻求避险

路透伦敦12月28日 - 美国政府公债收益率(殖利率)周五微跌,因投资者倾向于在美国最后一轮避免财政悬崖谈判之前买入债券等避险资产.

奥巴马总统和国会议员在新年截止日期之前计划进行另一轮谈判,以避免一系列增税和减支措施明年自动生效,使经济面临"财政悬崖"问题.分析师担忧财政悬崖可能使美国经济陷入衰退.

国会议员对谈判成功的可能性看法不一,少数几个议员认为有希望,部分议员的讲话似乎暗示他们已经放弃,而暗示国会可能将截止日期延长至1月的头两天的议员数量虽少,但在增加.

"(财政悬崖)是唯一关注的焦点,"一名交易商称."他们今天要举行会议,但谁也不知道会发生什么...因此,你必须适度避险."

10年期美国公债收益率 最新下跌1个基点,报1.7234%.

虽然成交清淡令人怀疑这一信号的可靠性,但部分交易商称,10年债收益率跌至200日移动均线下方,可能预示会进一步下跌.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜; 审校)

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