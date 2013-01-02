伦敦美债: 美国公债下挫,此前美国国会通过化解财政悬崖议案

路透伦敦1月2日 - 美国公债期货周三在欧洲市场下挫,此前美国国会批准了一项议案,以避免财政紧缩举措自动启动.这些举措若启动可能令美国经济陷入衰退.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.