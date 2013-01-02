伦敦美债: 美国公债下挫,此前美国国会通过化解财政悬崖议案

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透伦敦1月2日 - 美国公债期货周三在欧洲市场下挫,此前美国国会批准了一项议案,以避免财政紧缩举措自动启动.这些举措若启动可能令美国经济陷入衰退.
美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.
在欧洲交易时段,美国公债期货 最新报132,下跌25/32.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，4月12日止当周，美国基金投资者向股票基金投入14亿美元，而之前一周则撤回了119亿美元。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券