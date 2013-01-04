伦敦美债: FED会议记录推高美债收益率,焦点转向就业数据

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
分析师表示,在这个背景下,今日稍晚美国将公布的非农就业数据就具有特别重要的意义,特别是在美联储已经明确表示将货币政策与失业率挂钩之后.
根据路透访问的分析师预测,上月美国非农就业岗位料增加15万个.12月的失业率预计持稳在7.7%,远高于过去60年来的均值约6%.
"(美联储)会议记录的立场比预期要强硬的多,"RIA资本市场的债券策略师Nick Stamenkovic表示."别忘了,量化宽松持续的时间是由失业率和通胀率决定."
"只有新增就业岗位达到20万个或更多,债市的跌势才可能持续下去,10年债收益率才有可能测试2.00%."Stamenkovic称.
不过,蒙特利尔银行的交易员Craig Collins表示,非农数据可能不足以把10年债收益率推升到重要支撑位2.06%上方.
"我认为近期达不到这个水平."他表示.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜; 审校 龚芳)
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