伦敦美债: 收益率在八个月高点下持稳,投资者在公债急跌后买入

收益率上周走高是受到美联储会议纪录的推动.纪录显示决策官员越来越担心量化宽松措施的影响.

分析师解读认为,联储可能比预期更早收回超宽松政策措施.而上周五两位联邦储备银行总裁暗示,今年可能结束资产购买行动,则更加强化分析师的观点.

"随着市场交易量逐步恢复正常,加上中长期投资大户回到市场,目前的市场走势在某种程度上是不可避免的,"Monument Securities策略师Marc Ostwald表示.

交易商表示,利率前景已促使美国公债收益率来到较高的交投区间,但是财政忧虑挥之不去,将会阻止公债被抛售.(完)

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