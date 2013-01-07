伦敦美债: 收益率在八个月高点下持稳,投资者在公债急跌后买入

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
收益率上周走高是受到美联储会议纪录的推动.纪录显示决策官员越来越担心量化宽松措施的影响.
分析师解读认为,联储可能比预期更早收回超宽松政策措施.而上周五两位联邦储备银行总裁暗示,今年可能结束资产购买行动,则更加强化分析师的观点.
"随着市场交易量逐步恢复正常,加上中长期投资大户回到市场,目前的市场走势在某种程度上是不可避免的,"Monument Securities策略师Marc Ostwald表示.
交易商表示,利率前景已促使美国公债收益率来到较高的交投区间,但是财政忧虑挥之不去,将会阻止公债被抛售.(完)
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(编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
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