伦敦美债: 公债价格持稳,中国数据抵销欧元区乐观前景影响

路透伦敦1月11日 - 美国公债周五在欧洲市场持稳,因对于中国货币刺激减弱的忧虑,抵销了欧洲央行提出较为乐观欧元区前景的影响.

美国公债价格周四重现上周跌势,此前欧洲央行指出,经济有部分趋稳的迹象,打击进一步降息的预期.

但中国通胀率升高,缩小了进一步货币宽松的空间,带动股市卖压,并支持美债等避险工具.

美国10年期公债收益率(殖利率) 跌0.7个基点至1.8923%,公债期货 持平在131-23/32.

"10年券在1.90%附近看来有不错的支撑,"RIA资本市场的债券策略师Nick Stamenkovic称."中国通胀数据令人失望,而欧洲股市今天早上也丧失动能,或许是因为获利了结所致,因此美债扳回了部分跌幅."(完)

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