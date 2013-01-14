伦敦美债: 公债价格因预期FED回购而走高,关注贝南克谈话

路透伦敦1月14日 - 美国公债价周一在欧洲市场上涨,因预期美国联邦理事会(FED,美联储)本周回购料以中长期债券为主.

市场人气料将受到今日稍晚美联储主席贝南克演说的影响,市场将把焦点放在他是否会进一步暗示最新债券买进计画持续的时间.

指标公债收益率(殖利率)在2013年第一周升至八个月高点,此前美联储公布的12月会议纪录让人对资产买进计画的未来存疑,加剧美国在最后一刻达成预算协议避免财政悬崖所引发的卖压.

收益率之后持稳,因投资人审慎评估趋于乐观的经济数据,以及未来数周又一轮严峻的调高债务上限政治协商.

美国公债期货 上涨9/64至132-3/64,不过交投因日本市场逢假日休市而显得清淡.10年期公债价格下跌4/32,收益率报1.85%,较纽约周五尾盘下跌1个基点.

"周五尾盘前有不错的回升态势,而本周美联储将五度进行回购,每天都有,多数将集中在中长天期券种,可能会带动所有券种回升,"一名交易商表示.

"就价格而言,我们已经离开上周高点,10年期公债收益率可能会探向1.80-1.78%,而这可能会让一些人措手不及."

尽管即将到来的举债上限协商可能会让收益率无法在最近数周攀回接近2%水准,但部份分析师仍认为有监于对经济复苏的看法审慎乐观,一旦达成了某种协议,则将会上升至此一水准.

"我们预期未来一年美债收益率全面上升,今年至今的表现已经满足了我们对今年前四至五个月的预期,因此市场应会暂时歇息,"马德里西班牙对外银行(BBVA)首席利率策略师Pablo Zaragoza表示.

"我们预期10年期公债收益率将在年中来到1.95%附近.可能会有些波动,但我们认为2%可能是年中水准的参考点."(完)

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