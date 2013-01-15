伦敦美债: 公债价格受美联储买盘支撑,观望美国数据

路透伦敦1月15日 - 美国公债价格周二上涨,受到美国联邦储备理事会(FED,美联储)买进长期公债支撑,投资人准备观察稍晚公布的连串数字,以深入了解美国的经济状况.
美联储周一买进14.7亿美元公债,到期日介于2036年2月至2042年11月,这是美联储月度购买450亿美元债券的一部分,旨在降低失业率.
美联储买盘构成支撑,10年期公债收益率(殖利率) 下跌1.8个基点至1.83%;30年期公债收益率 下跌2.1个基点至3.02%.
"今天稍晚将有零售销售数据及生产者物价数据出炉,将回归基本面...但看来美联储的买盘及缺乏供给等因素已足以让市场突破一些阻力点,"满地可银行(Bank of Montreal)交易员Craig Collins表示.
投资人将会观察今日稍晚公布的零售销售、制造业及通胀数据,以评估美国经济现况.
在突破1.86%水准后,Collins称目前市场正在下一道阻力位1.825%附近交投.
"因此今晨买盘已经将我们带到了下一个阻力点,若突破,下一道目标为1.75%."他补充道.
公债价格上涨的另一个原因,在于美联储主席贝南克周一警告称经济仍面临赤字谈判的政治僵局风险,他同时也未对美联储何时会减轻积极买进债券力道给出明确暗示.
美联储本月公布的会议记录显示,官员们担心超宽松政策的潜在风险,引发市场揣测其可能在今年结束相关措施,导致美债出现一波卖盘.
"我认为贝南克谈话没有新意,人们只是对会议记录过度反应,"另一名交易商表示.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 张明钧; 审校 王冠中)