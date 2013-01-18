伦敦美债: 公债价格反弹,受举债上限疑虑影响

路透伦敦1月18日 - 美国公债价格周五欧洲盘中上涨,因对于美国举债上限问题辩论的忧心,促使投资人趁着价格遭优于预期经济数据打压的时候买进.

周四公布数据显示,美国12月新屋开工创下逾四年来最快增速,上周初请失业金人数则是降至五年低点.

中国经济成长数据略优于预期,亦令美债在亚洲时段受抑,推动10年期美债收益率(殖利率)逼近1.90%.

此一水准大约是今年交投区间的中段,吸引欧洲盘买家出笼.分析师表示,美国未在未来数周调高举债上限而恐有违约的风险,可能会促使投资人逢低买进美债.

部分2月到期美债收益率日内上涨多达20个基点,不过交易波动甚大.然而投资人预期美国举债上限只是暂时问题,他们深信这个全球最大经济体将会偿还中长期债务,同时也认定这个庞大且流动性甚佳的市场是最安全的资金去处.

10年期公债收益率 最新下跌2个基点至1.8644%,公债期约 上涨3/32至131-03/32.

Markit数据显示,美国五年期信用违约互换(CDS)日内上涨1个基点至44个基点.(完)

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