伦敦美债: 公债价格下跌,受强劲德国数据和共和党举债上限提议影响

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透伦敦1月22日 - 美国公债价格周二下跌,因德国市场景气调查结果强劲,且美国共和党提议举债上限有限提高,抑制了对避险资产的需求.
德国ZEW分析师和投资人信心调查超越预期,连续第二个月大幅上扬,显示欧元区危机冲击德国经济程度不再像2012年底时那么大.
在华盛顿方面,众议院共和党领袖表示,他们致力于在周三通过一项措施,允许政府借入所需资金来延续接近四个月的偿付能力,直到5月19日.
部分投资人将此提案解读为共和党谈判立场软化的迹象,但市场对此的反应有限,因为民主党对此的接受程度仍存在不确定性.
美国10年期公债收益率(殖利率) 最新上涨3.7个基点至1.8770%.公债期货 跌8/32至131-57/64.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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