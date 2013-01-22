伦敦美债: 公债价格下跌,受强劲德国数据和共和党举债上限提议影响

路透伦敦1月22日 - 美国公债价格周二下跌,因德国市场景气调查结果强劲,且美国共和党提议举债上限有限提高,抑制了对避险资产的需求.

德国ZEW分析师和投资人信心调查超越预期,连续第二个月大幅上扬,显示欧元区危机冲击德国经济程度不再像2012年底时那么大.

在华盛顿方面,众议院共和党领袖表示,他们致力于在周三通过一项措施,允许政府借入所需资金来延续接近四个月的偿付能力,直到5月19日.

部分投资人将此提案解读为共和党谈判立场软化的迹象,但市场对此的反应有限,因为民主党对此的接受程度仍存在不确定性.

美国10年期公债收益率(殖利率) 最新上涨3.7个基点至1.8770%.公债期货 跌8/32至131-57/64.(完)

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