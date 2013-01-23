伦敦美债: 公债价格持坚,因预期举债上限提案将获通过

路透伦敦1月23日 - 美国公债价格周三持坚,因预期提议中的暂时调高举债上限议案将获得通过,不过将继续面临近四个月的不确定性让短线舒缓氛围遭到压抑.

公债期货 持平于132-8/32,指标10年期公债收益率 报1.83%,停留在近期1.80-1.90%的区间.

市场人士表示,当前美债价格显示,市场预期举债上限暂时调高至5月的提案将会获得通过,因共和党领袖周二释出了多个相关讯号.

"举债上限获得展延应该已经反应在价格上...某种程度而言我们并未受到股市表现冲击,而在议案获得通过之后可能成为债市短线利空,但整体而言我认为价格已经大致反应,"一名交易商表示.

中长期而言,举债上限获得展延虽能够让美国在未来数月避免违约,但却也延长了市场中的不确定感,且对美国经济成长构成风险.

"虽然短期内违约的立即威胁获得解除,但再此同时最后期限又向后延至5月,我们将卡在财政不确定性上更长的时间."荷兰乌特列支Rabobank策略师Philip Marey表示.

"若企业及消费者因为各种理由而采取保守支出,则我认为美国经济年初成长速度不会很快...而这将一切都不会让市场太过乐观,"Marey说道.(完)

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