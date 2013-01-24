伦敦美债: 公债价格上涨,受美国缩减支出疑虑影响

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦1月24日 - 美国政府公债价格周四欧洲盘中上涨,由于美国可能自动缩减支出,加上法国经济数据疲软,导致投资人转进债市避险.
共和党提出延伸美国财政部借款权限的方案,使其可以在5月中旬之前借款筹资,这暂时舒缓了违约的疑虑,而违约疑虑是近期造成美国国库券遭到抛售、但中长期债券获得支撑的原因.
但该计画周三在众议院通过之后,众议院议长贝纳(John Boehner)称将会利用3月1日起缩减支出方案自动生效的机会来要求总统奥巴马进行改革.
"紧张情绪延烧,而这可能成为今日影响市况的因素之一,"Merrion Stockbrokers首席分析师Alan McQuaid表示."但我认为他们到最后会找到解决方案."
美国10年期公债收益率(殖利率) 下跌1.4个基点至1.8136%,公债期货 最新上涨11/64至132-15/32.
在数据显示法国1月企业活动降至2009年3月以来新低之后,美国与德国公债收益率在欧洲盘初一同走跌.
McQuaid表示,朝鲜计画进一步进行瞄准美国的飞弹及核子试验,这亦带动避险买盘.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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