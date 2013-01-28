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债券 | 2013年 1月 28日 星期一 20:00 BJT

伦敦美债: 公债价格小涨,周五卖压后买盘浮现

路透伦敦1月28日 - 美国政府公债周一在欧洲市场小涨,经过周五卖压后,受到收益率(殖利率)上扬的吸引,投资人小心翼翼地重回市场.

10年期公债价格最新上涨4.32,收益率报1.935%,较周五纽约尾盘下跌1.2个基点.

10年期美债收益率周五跳升10个基点,创下10月中以来最大单日涨幅,并触及近三周高位1.95%.此前公布的数据显示,欧洲银行业计画偿还紧急贷款的金额高于预期,意味着该地区银行业复原,令低风险债的需求降温.

"今天有一些买盘.在东京盘就见到了一部分...但在目前水准,接近日本2月至3月的财年尾声,可能会有些获利了结,"一交易商称.

温和涨势看来仍旧不稳,市场正等待本周的990亿美元公债标售.

美国财政部周一将标售350亿美元两年期公债,周二标售350亿美元五年期公债,周三标售290亿美元七年期公债.

两年期美债 最新持平,收益率报0.28%,周五曾跌至低于德国两年期公债收益率水准,为13个月来首见.(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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