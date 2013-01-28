伦敦美债: 公债价格小涨,周五卖压后买盘浮现

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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路透伦敦1月28日 - 美国政府公债周一在欧洲市场小涨,经过周五卖压后,受到收益率(殖利率)上扬的吸引,投资人小心翼翼地重回市场.
10年期公债价格最新上涨4.32,收益率报1.935%,较周五纽约尾盘下跌1.2个基点.
10年期美债收益率周五跳升10个基点,创下10月中以来最大单日涨幅,并触及近三周高位1.95%.此前公布的数据显示,欧洲银行业计画偿还紧急贷款的金额高于预期,意味着该地区银行业复原,令低风险债的需求降温.
"今天有一些买盘.在东京盘就见到了一部分...但在目前水准,接近日本2月至3月的财年尾声,可能会有些获利了结,"一交易商称.
温和涨势看来仍旧不稳,市场正等待本周的990亿美元公债标售.
美国财政部周一将标售350亿美元两年期公债,周二标售350亿美元五年期公债,周三标售290亿美元七年期公债.
两年期美债 最新持平,收益率报0.28%,周五曾跌至低于德国两年期公债收益率水准,为13个月来首见.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）