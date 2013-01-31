伦敦美债: 指标公债收益率跌破2%,此前联储维持刺激政策不变

指标10年期公债价格最新上涨3/32,收益率 报1.98%,脱离周三触及的九个月高位2.037%.

月底的买盘支撑美债走坚,因投资人重新调整仓位,而美联储的公债回购亦让美债持坚,不过在周五的美国非农就业数据公布前,指标收益率不太可能明显下滑.

虽然没人预计美联储的政策立场会有巨大的转变,一些市场人士先前担心,美联储可能会修改其声明措辞,以反映部分委员对资产购买计划的担忧.

意大利裕信银行(UniCredit)策略师在一份报告中写道:"我们预计美联储将继续其债券-抵押支持证券和美国公债-购买计划一直到2013年末...尽管如此,其可能提早将月度购买量从目前的850亿美元水平上下调,以确保平滑的转变."

目前市场焦点放在1月就业数据之上.路透调查的分析师预计1月美国非农就业岗位增加16万个,失业率料持平于7.8%.(完)

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