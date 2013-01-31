伦敦美债: 指标公债收益率跌破2%,此前联储维持刺激政策不变

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/29/2017 两年期浮息债券 03/23/2017 03/31/2017 03/29/2017 七年期公债 03/23/2017 03/31/2017 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券
指标10年期公债价格最新上涨3/32,收益率 报1.98%,脱离周三触及的九个月高位2.037%.
月底的买盘支撑美债走坚,因投资人重新调整仓位,而美联储的公债回购亦让美债持坚,不过在周五的美国非农就业数据公布前,指标收益率不太可能明显下滑.
虽然没人预计美联储的政策立场会有巨大的转变,一些市场人士先前担心,美联储可能会修改其声明措辞,以反映部分委员对资产购买计划的担忧.
意大利裕信银行(UniCredit)策略师在一份报告中写道:"我们预计美联储将继续其债券-抵押支持证券和美国公债-购买计划一直到2013年末...尽管如此,其可能提早将月度购买量从目前的850亿美元水平上下调,以确保平滑的转变."
目前市场焦点放在1月就业数据之上.路透调查的分析师预计1月美国非农就业岗位增加16万个,失业率料持平于7.8%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/王洋; 审校 张明钧)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 03/29/2017 两年期浮息债券 03/23/2017 03/31/2017 03/29/2017 七年期公债 03/23/2017 03/31/2017 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券
路透纽约3月28日 - 美国公债收益率周二上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。
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