伦敦美债: 收益率触及逾九个月来最高,受近期良好经济数据提振

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
投资者将关注周一稍晚公布的美国工厂订单,以及周二公布的服务业数据,以寻找经济复苏的更多迹象.
"目前的问题转变成收益率还会上涨多少?我认为10年债收益率可能涨至2.20%,"该交易商称."这只是对美债买盘价的重新调整."
"目前,我认为债券价格会持续走低."他又称.
五年期美国公债收益率 上涨2.7个基点,报0.92%;30年期美债收益率 上涨2个基点,报3.25%.
Rabobank策略师Philip Marey预计,10年债收益率可能陷于1.90-2.10%的区间,因隐隐浮现的财政问题限制了下跌空间.
"两党就预算问题还会有纷争,"Marey称."这会使市场保持警惕,使商业投资受到抑制."(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/李春喜; 审校 隋芬)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。