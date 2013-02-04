伦敦美债: 收益率触及逾九个月来最高,受近期良好经济数据提振

投资者将关注周一稍晚公布的美国工厂订单,以及周二公布的服务业数据,以寻找经济复苏的更多迹象.

"目前的问题转变成收益率还会上涨多少?我认为10年债收益率可能涨至2.20%,"该交易商称."这只是对美债买盘价的重新调整."

"目前,我认为债券价格会持续走低."他又称.

五年期美国公债收益率 上涨2.7个基点,报0.92%;30年期美债收益率 上涨2个基点,报3.25%.

Rabobank策略师Philip Marey预计,10年债收益率可能陷于1.90-2.10%的区间,因隐隐浮现的财政问题限制了下跌空间.

"两党就预算问题还会有纷争,"Marey称."这会使市场保持警惕,使商业投资受到抑制."(完)

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