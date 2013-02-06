伦敦美债: 公债价格小幅上扬,但涨势脆弱

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透伦敦2月6日 - 美国公债价格周三在欧洲市场走升,市场对于意大利和西班牙政治紧张情势感到不安,推高了低风险资产的需求.
投资人也关注日圆走贬的情况,日圆下跌带动债券长天期避险部位平仓,进而推低美债价格,推高收益率(殖利率).
"美国没有重要数据公布,本周也没有标售,市场很容易受到欧洲二线国家和汇市的牵动,"一交易商称.
"市场波动相当大,交投震荡.欧洲开盘上涨,德债也有些买盘,因此美债也跟进,但这是非常短线的走势."
10年期公债 价格最新上涨5/32,收益率报1.987%,自周一触及的九个月高点2.059%回落.
指标10年期公债表现落后于短债,令收益率曲线趋陡,因近期的迹象显示美国经济复苏,且股市上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采行宽松货币政策.
两年期/10年期美债利差维持在约175个基点,去年底时约在151个基点.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 -- AA 4/11-4/17 长江证券 产业投资公司 (附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA 3/2
以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。