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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 19:50 BJT

伦敦美债: 公债价格小幅上扬,但涨势脆弱

路透伦敦2月6日 - 美国公债价格周三在欧洲市场走升,市场对于意大利和西班牙政治紧张情势感到不安,推高了低风险资产的需求.

投资人也关注日圆走贬的情况,日圆下跌带动债券长天期避险部位平仓,进而推低美债价格,推高收益率(殖利率).

"美国没有重要数据公布,本周也没有标售,市场很容易受到欧洲二线国家和汇市的牵动,"一交易商称.

"市场波动相当大,交投震荡.欧洲开盘上涨,德债也有些买盘,因此美债也跟进,但这是非常短线的走势."

10年期公债 价格最新上涨5/32,收益率报1.987%,自周一触及的九个月高点2.059%回落.

指标10年期公债表现落后于短债,令收益率曲线趋陡,因近期的迹象显示美国经济复苏,且股市上涨,美国联邦储备理事会(美联储,FED)采行宽松货币政策.

两年期/10年期美债利差维持在约175个基点,去年底时约在151个基点.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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